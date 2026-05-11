イラン情勢の影響で、今後、食品の値上げが見込まれる中、大手スーパーがあえて「値上げしない」と発表。その狙いはどこにあるのでしょうか。きょう、大手スーパーの売り場におどったのは、「値上げしません」の文字。イオンが発表した「値上げしない宣言」。食用油やマヨネーズなど、プライベートブランドのおよそ3500品目の価格を8月末まで据え置きます。というのも…記者「値上げしない1キロのスパゲッティですが、原産国を見て