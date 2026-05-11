アニメ制作会社の「ufotable」は5月11日、街の活性化を目指し、徳島市中心部の歴史的建造物「旧みずほ銀行徳島支店」を取得したと発表しました。「ufotable」が取得したのは、徳島市東船場町にある「旧みずほ銀行徳島支店」です。鉄筋コンクリート2階建て、ルネサンス様式を採り入れたこの建物は、1928年に阿波農工銀行本店として建てられました。中心市街地にありながら、徳島大空襲の際には焼夷弾の直撃にも耐えた歴史的建