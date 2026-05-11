ホテルニューグランドは、5月9日〜6月7日までの期間、ハマフェスグルメ大使はっしー presents「横浜食材を使った多彩なハマフェスカレー企画」参加商品として「ホテルニューグランド×Giraffa（ジラッファ）焼きカレーパン」を販売する。「ホテルニューグランド×Giraffa焼きカレーパン」牛肉や横浜産のトマト、リンゴを煮込んだ濃厚なカレーに、ジラッファ名物のチーズに合うようニョッキを加えた食感も楽しめる贅沢なカレーパン