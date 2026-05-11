吉本興業が11日、運営する劇場の公式Xを更新。「2人とも芸歴18年目以上のコンビの芸人」「芸歴18年目以上のピン芸人」の条件を満たす芸人たちを、劇場から卒業させると発表した。渋谷よしもと漫才劇場は公式Xを通じ「【大切なお知らせ】いつも渋谷よしもと漫才劇場を応援頂き、ありがとうございますこの度・2人とも芸歴18年目以上のコンビの芸人・芸歴18年目以上のピン芸人に関して、今年の7月末をもって漫才劇場を卒業す