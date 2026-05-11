東京の浅草寺で、観光客のリュックサックから財布を盗んだ疑いで、中国籍の男女が現行犯逮捕されました。朱紅コウ容疑者（47）と〓華栄容疑者（53）は9日、台東区にある浅草寺の仲見世通りで、観光に訪れた女性（38）のリュックサックから現金約1万円などが入った財布を盗んだ疑いが持たれています。2人はこの前日、駅のホームで物色するような不審な動きを見せていたことから捜査員が尾行したところ、仲見世通りで、折りたたみ傘