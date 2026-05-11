チョコミン党歓喜のアイスが登場！ 『HERSHEY’Sチョコレートアイスバー＜ザクザクチョコミント＞』が5月25日から発売！125年以上の歴史を誇るチョコレートブランド「ハーシー」から、全国のチョコミントファンを歓喜させる『HERSHEY’Sチョコレートアイスバー＜ザクザクチョコミント＞』が2026年5月25日（月）に全国で発売されます！本作は単なるチョコミントアイスにとどまりません。表面のチョココーチングには、前年比10