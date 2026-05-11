大阪府摂津市で10日、市道が縦・横・深さがそれぞれ約3メートルにわたって陥没しました。 【写真を見る】【速報】道路陥没で通行止め 下水道管とマンホールの継ぎ目はがれ土砂流入か 大阪・摂津市 下水道管とマンホールの継ぎ目を固めるコンクリートがはがれ、すき間から周辺の土砂が流れ込んだことが原因とみられています。 「道路の段差で車の下部を損傷した」と通報 10日午後3時半ごろ、