これぞ“麻雀ブルドーザー”の突破力。強烈なアガリの連発で、レギュラーシーズンの不調は完全に振り切った。「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズ、4月6日の第2試合はBEAST X・鈴木大介（連盟）がトップを獲得。チームは首位に浮上した。

【映像】強烈過ぎる闇討ち！鈴木大介、トップを確実にするダマテンからの跳満アガリ

第1試合はBEAST X・東城りお（連盟）が先発し、東1局に倍満をツモる好スタートもその後に失点が続き悔しい3着。続くこの試合は東家からTEAM雷電・萩原聖人（連盟）、EX風林火山・内川幸太郎（連盟）、KONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）、鈴木大介の並びで開始した。

東1局、鈴木大介は萩原からリーチ・タンヤオ・平和・赤の8000点をロン。解説の土田浩翔（最高位戦）が「大介の魅力は門前（高打点）ですよね」と唸る“メンタンピン”で幸先の良いスタートを切った。東3局は高宮、萩原のリーチに対してダマテン。すぐにこれをツモり、ツモ・平和・赤2の5200点で加点。後手を踏んだ後の冷静な回し打ちが光った。

南1局はドラの3筒を仕掛け、その後に6筒の片アガリとなるタンヤオをツモり満貫のツモ。アガれない9筒を打たれた後のツモだけに、好調ぶりを印象づけるには十分だった。

得意の門前高打点打法が光ったのは南3局1本場、234の三色同順が確定した形で5・8筒待ちのテンパイ。打点も待ちも十分のこの手を、鈴木大介はダマテンに構えた。その甲斐あって萩原から赤5筒を捉えてロン。タンヤオ・平和・三色同順・赤・ドラの1万2000点が完成し、持ち点は6万点に迫った。

南4局1本場は内川が3着確保のアガリ。鈴木大介がチーム史上初となるポストシーズンのトップを獲得した。試合後は「手が入っていたし、点棒もリードしたままでずっと進んでいたので、展開に恵まれましたね」とコメント。東3局の5200点ツモについては「リーチを受けて、後手を踏んだので昭和オヤジはダマですね」と苦笑い。

3着・1着でチームは首位に浮上。鈴木大介は「うれしいです」と喜びつつも浮かれた様子はなし。「まだまだ先は長いので」と気持ちを引き締めるように語った。その後に「楽しんで麻雀を打ちたい。のびのび打って、シーズンは私が足を引っ張ったので、ここで名誉挽回といきたい」と続けた。

レギュラーシーズンは個人29位と苦しんだ鈴木大介だが、勢いに乗った時の手が付けられない攻撃力はリーグ随一。ファンからは「大介油断してないのがいいね！」「大介の麻雀は面白いんです！」「大介、これからも頼むぞ！！！」と期待の声が多数投げかけられた。

【第2試合結果】

1着 BEAST X・鈴木大介（連盟）5万5400点／＋75.4

2着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）2万2200点／＋2.2

3着 EX風林火山・内川幸太郎（連盟）1万7400点／▲22.6

4着 TEAM雷電・萩原聖人（連盟）5000点／▲55.0

【4月6日終了時点での成績】

1位 BEAST X ＋398.7（2/20）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋353.0（2/20）

3位 EX風林火山 ＋273.8（2/20）

4位 赤坂ドリブンズ ＋123.3（0/20）

5位 セガサミーフェニックス ＋62.1（0/20）

6位 TEAM雷電 ▲93.0（2/20）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

