ZOZO
千葉県千葉市美浜区に本社を置く日本の企業。ファッション通販サイト「ZOZOTOWN」、ファッションコーディネートアプリ「WEAR」、ブランド古着のファッションモール「ZOZOUSED」などのサービスを運営している。
2026年8月3日
2026年7月23日
2026年7月21日
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佐々木麟太郎がホークスファンの麟太郎コールに深い感謝を綴る
マーリンズ入団会見当日に届いた「麟太郎コール」に「胸が熱くなった」という
フルカウント
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ロッテ・角中勝也が今季限りで引退表明、ファンの声援に涙をこぼす
試合後に「角中コール」を受け「思い残すことはない」と感極まって語った
スポニチアネックス
2026年7月20日
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ロッテ角中勝也が涙で引退を報告、スタンドから温かいエールが巻き起こる
試合後のあいさつで言葉を詰まらせ、スタンドから温かい声援が巻き起こった
スポニチアネックス
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ロッテが自力V消滅、全試合出場中の西川がフェンス激突で担架搬送
スポニチアネックス
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ロッテ・西川史礁がフェンスに激突し担架で運ばれる、離脱なら打線に痛手
スポニチアネックス
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ソフトバンク前田悠伍が開幕7連勝、大谷以来の偉業を達成
高卒3年目以内での開幕7連勝は2015年の大谷翔平以来11年ぶりとなる
スポニチアネックス
2026年7月19日
2026年7月16日
2026年7月13日
2026年7月12日
2026年7月10日
2026年7月9日
2026年7月8日
2026年7月3日
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MOUSSYがPabst Blue Ribbonと初コラボ、全10型のコレクションを発売
ロゴやグラフィックを取り入れたデニムやトップスなど全10型が揃う内容
cocotte
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セザンヌ2026年秋新作コスメ
美容液コンシーラーに赤み補正の新色「レタッチグリーン」が登場し
FORTUNE