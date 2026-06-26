ZOZO

千葉県千葉市美浜区に本社を置く日本の企業。ファッション通販サイト「ZOZOTOWN」、ファッションコーディネートアプリ「WEAR」、ブランド古着のファッションモール「ZOZOUSED」などのサービスを運営している。

2026年8月3日

2026年7月23日

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