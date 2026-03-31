インスタグラムで発表

カーリング女子で2018年平昌五輪銅メダル、2022年北京五輪で銀メダルを獲得したロコ・ソラーレの吉田知那美が31日、インスタグラムを更新。「3月31日をもってロコ・ソラーレを退団いたします」と報告した。

吉田知は「春の柔らかな陽射しが温かく、心地よい季節になってきました。 そんな今日、3月31日をもってロコ・ソラーレを退団いたします」と電撃発表した。

2014年ソチ五輪後にロコ・ソラーレに加入。平昌、北京で2大会連続メダルを獲得した。「さっちゃん、ゆうみ、ゆり。三人の人生が、これからも温かな幸福に満ちたものであることを切に願っています。形は変われど、私はこれからもみんながそれぞれに選ぶカーリング人生を、勝ち負けに翻弄されることのない、幸せであるためのカーリング人生の旅路を、これからもずっと世界のどこからでも応援しています」と藤澤五月、鈴木夕湖、妹の夕梨花にメッセージも送った。

今月の世界選手権ではサードとして出場する一方、助っ人として加入した小穴桃里に出番を譲り、コーチ席から戦況を見つめるシーンもあった。

4月6日からは今年創設のプロリーグ「ロックリーグ」（カナダ・トロント）でチーム「タイフーン」の主将を務める。

インスタグラムの投稿文は以下の通り。

春の柔らかな陽射しが温かく、心地よい季節になってきました。

そんな今日、3月31日をもってロコ・ソラーレを退団いたします。

12年間という長い時間、本当にありがとうございました。春の訪れと共に新しい環境へと向かいますがこれからも変わらぬ情熱で、カーリング人生が彩豊かであるよう邁進し続けます。

さっちゃん、ゆうみ、ゆり。三人の人生が、これからも温かな幸福に満ちたものであることを切に願っています。形は変われど、私はこれからもみんながそれぞれに選ぶカーリング人生を、勝ち負けに翻弄されることのない、幸せであるためのカーリング人生の旅路を、これからもずっと世界のどこからでも応援しています。

それでは50歳での再集結まで、しばしお別れです。みんなシニアでの世界一のために膝肘腰の怪我にだけ気をつけてね。せいにゃん、あきらくん頼んだよ！



（THE ANSWER編集部）