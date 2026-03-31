ヒルトン名古屋は、ストロベリースイーツビュッフェ「ストロベリー・ノスタルジア」を3月12日から5月10日まで開催する。

ピンクを基調とした空間に、好みのパフェを仕上げられるいちごクリームソーダ、レコードプレーヤーに見立てたストロベリーフレジェ、1990年代にブームとなったナタデココを添えたいちごの白ワインゼリー、目の前で仕上げるいちごモンブランなどいちごスイーツ全16種類をそろえた。セイボリーは日替わりカレーや季節のスープ、グリーンサラダなど6種類のほか、みかわ豚ハムのカービング、ストロベリータコスなどを週替わりで提供する。ドリンクはコーヒー、紅茶、抹茶ラテ、ホットチョコレート、フルーツジュースなど26種類を用意する。また同じテーマのアフタヌーンティーを3月16日から5月14日までの平日に開催する。

場所はオールデイダイニング「インプレイス3-3」。木曜・金曜日と土休日限定で、3月18日から29日までは毎日開催する。提供時間は午後3時から5時まで。料金は大人5,500円、6歳から12歳まで2,750円、税・サービス料込み。