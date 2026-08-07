韓国とチェコ、旅客運送権を週10往復に拡大 新規航空会社の参入が可能に

韓国とチェコの航空当局は、旅客運送権を拡大することに合意した。現在、ソウル/仁川〜プラハ線を大韓航空が週4往復、アシアナ航空が週3往復運航して…