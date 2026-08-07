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ソラシドエア、熊本地震で支援を実施 義援金100万円寄付と義援マイルを募集
ソラシドエアは、7月28日に発生した熊本地震を受け、支援を実施する。被災者支援のため、熊本県を通じて義援金100万円を寄付する。また、日本赤十字社…
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JR東日本、JRE POINTの「新幹線eチケット」への交換で35％オフ
JR東日本は、JRE POINTを新幹線eチケットにおトクに交換できる「新幹線eチケット（JRE POINT特典）」で、35％割引の特別レートを提供する。新幹線eチ…
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ANAトラベラーズ、国内・海外ツアーやホテルでタイムセールを実施中 8月12日まで
ANA Xは、「ANAトラベラーズ」の国内・海外ダイナミックパッケージやホテルでタイムセールを、8月4日から12日午後11時54分まで実施している。国内ダイ…
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JR東日本、北上線のほっとゆだ〜横手駅間を当面の間運転取りやめ 盛土流出のため
JR東日本は、北上線のほっとゆだ〜横手駅間で当面の間運転を取りやめる。理由は、8月2日の大雨の影響により、ほっとゆだ〜相野々駅間で線路の盛土流出…
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JR東日本、「えきねっと」で発売する一部割引商品の販売終了
JR東日本は、「えきねっと」で発売している一部のウェブ限定割引商品の発売を終了する。9月16日をもって「新幹線eチケット（トクだ値14）」、9月29日…
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ヤフートラベル、ヤフーパック「サマ割 超得セール」を開催中 航空券＋ホテルがお得
LINEヤフーが運営する旅行予約サイト「Yahoo!トラベル（ヤフートラベル）」は、航空券とホテルがセットになった「ヤフーパック」で、「【サマ割】超得…
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天草エアライン、地震被災者向け復興応援運賃を設定 1区間5,500円
天草エアラインは、熊本地震の被災者向けの特別運賃「熊本GOGO応復興応援割」を設定した。対象者は熊本県在住で、熊本地震に伴う罹災証明書記載の「被…
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「メルキュールニセコリゾート」、今冬開業 ミッドタウン ニセコをリブランド
アコーは、「メルキュールニセコリゾート」を今冬に開業する。ミッドタウン ニセコをリブランドする。西棟の一部客室と主要施設を先行オープンし、そ…
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JR東日本とJR北海道、新幹線と特急列車が平日限定で半額 10月と12月に設定
JR東日本とJR北海道は、新幹線・特急列車が平日限定で50％割引となる商品を設定する。東北・北海道、上越、北陸、秋田、山形の各新幹線やJR東日本の特…
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セブパシフィック航空、名古屋/中部〜セブ線を開設 11月19日から週4往復
セブパシフィック航空は、名古屋/中部〜セブ線を11月19日に開設する。火・木・土・日曜の週4往復を運航する。機材はエアバスA320型機を使用する。所要…
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JALとマレーシア航空、コードシェア拡大 福岡〜クアラルンプール線など
日本航空（JAL）とマレーシア航空は、共同運航（コードシェア）を拡大する。マレーシア航空の福岡〜クアラルンプール線と、JALの福岡〜札幌/千歳・東…
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エティハド航空とエア・ピース、インターライン提携 ナイジェリアなど20都市へ接続
エティハド航空とエア・ピースは、インターライン契約を締結した。エティハド航空の利用者は、エア・ピースが運航する、ラゴスやアクラとアブジャ、ポ…
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アメックス、マリオット提携カードの入会特典刷新 最大10万ポイント
アメリカン・エキスプレスとマリオット・インターナショナルは、提携カード2券種への入会でボーナスポイント付与する入会キャンペーンを10月5日まで実…
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韓国とチェコ、旅客運送権を週10往復に拡大 新規航空会社の参入が可能に
韓国とチェコの航空当局は、旅客運送権を拡大することに合意した。現在、ソウル/仁川〜プラハ線を大韓航空が週4往復、アシアナ航空が週3往復運航して…
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ドットマネー、サービスを段階的に再開へ
サイバーエージェントが運営するポイントサイト、「ドットマネー（.money）」は、サービスを段階的に再開する。不正アクセスに伴い、6月8日からサービ…
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ラタム航空、エンブラエルE195-E2型機の運航開始 11月30日から
ラタム航空は、エンブラエルE195-E2型機の運航を、11月30日から開始する。座席数は136席で、プレミアムエコノミークラスとエコノミークラスの2クラス…
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デルタ航空、東京/成田〜シアトル線を新規就航 2027年3月27日から1日1往復
デルタ航空は、東京/成田〜シアトル線を2027年3月27日（東京/成田発翌日）に新規就航する。毎日1往復を運航する。機材はビジネスクラス「デルタ・ワン…
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韓国公正取引委員会、KORAILとSRの統合を承認 KTX運賃を10％引き下げへ
韓国の公正取引委員会は、韓国鉄道公社（KORAIL）とSRの企業結合を最終承認した。競争を制限する恐れが低いと判断した。KORAILは、2005年に政府が全額…
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日本旅行、「タイムセール」を8月19日まで開催中 最大1万円クーポンも配布
日本旅行は、「期間限定！タイムセール」を8月5日から19日まで開催する。宿泊プランやJR・新幹線＋ホテルパック、飛行機＋ホテルパックが対象。同時開…
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エア・タヒチ・ヌイ、東京/成田〜タヒチ線でセール開催 往復総額13万円台から
エア・タヒチ・ヌイは、東京/成田〜タヒチ線を対象としたセールを8月5日から18日まで開催している。エコノミークラスの往復最低運賃は、3泊5日のショ…