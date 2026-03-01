46種トッピングで自分だけの味！ Yoajung「ヨアジョン 名古屋 マルエイガレリア店」

韓国で大人気のフローズンヨーグルトブランド「Yoajung（ヨアジョン）」が、東海エリアに初上陸しています。

名古屋・栄のマルエイガレリア1Fに、2026年3月27日にオープンしました。

コムハニーやフルーツなど46種類のトッピングから、自分好みのヨーグルトアイスを楽しめます。

Yoajung「ヨアジョン 名古屋 マルエイガレリア店」

店舗名：Yoajung 名古屋 マルエイガレリア店オープン日：2026年3月27日（金）営業時間：10:00〜21:00（ラストオーダー20:30）所在地：名古屋・栄 マルエイガレリア 1F運営：有限会社マツヤ

Yoajung（ヨアジョン）は、韓国で400店舗以上を展開するフローズンヨーグルトブランドです。

ブランド名は韓国語で「ヨーグルトアイスクリームの定石（ジョシソク）」を略したもので、酸味控えめでさっぱりとした味わいが特徴となっています。

Z世代を中心に支持を集めており、カスタマイズ型ヨーグルトアイスとして注目されています。

看板メニュー ヨーグルトアイスクリーム

看板メニューのヨーグルトアイスクリームは、濃厚でなめらかな口どけと爽やかな後味が楽しめます。

そのままでもおいしく味わえますが、トッピングやアレンジで自分好みに仕上げられるのが魅力です。

高タンパク・低カロリーのフローズンヨーグルトで、ギルトフリーなデザートとしても注目されています。

フルーツやソースを組み合わせた華やかなビジュアルも、人気の理由のひとつです。

46種類のカスタマイズトッピング

コムハニー（蜂の巣）・クッキー・シリアル・フルーツなど、計46種類の多彩なトッピングが用意されています。

自由に組み合わせて、自分だけのオリジナルカスタマイズを楽しめます。

K-POPアイドルが紹介する「推しレシピ」を再現できるため、ファンの間でも注目が高まっています。

ブルーを基調とした店舗空間

店内はブルーを基調にした、韓国トレンドを取り入れたシンプルかつスタイリッシュなデザインです。

おひとり様向けのカウンター席から、友人同士で楽しめるテーブル席まで揃っています。

イートインスペースも併設されており、購入した商品をその場で味わえます。

居心地の良さと写真映えを両立した空間で、ゆったりと過ごせるのが魅力です。

濃厚でなめらかなフローズンヨーグルトを、46種類のトッピングで自分好みにカスタマイズできます。

高タンパク・低カロリーのギルトフリーなデザートとして、健康志向の方にもうれしい一杯となっています。

ブルーを基調とした韓国トレンドの店内空間で、写真映えするヨーグルトアイス体験が楽しめます。

Yoajung ヨアジョン 名古屋 マルエイガレリア店の紹介でした。

よくある質問

Q. Yoajung（ヨアジョン）名古屋 マルエイガレリア店の営業時間は？

A. 営業時間は10:00〜21:00で、ラストオーダーは20:30です。

Q. トッピングは何種類ありますか？

A. コムハニー（蜂の巣）・クッキー・シリアル・フルーツなど、計46種類のトッピングが用意されています。

Q. Yoajung（ヨアジョン）はどのようなブランドですか？

A. 韓国で400店舗以上を展開するフローズンヨーグルトブランドで、酸味控えめでさっぱりとした味わいが特徴です。

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