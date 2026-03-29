岩田稔の阪神戦力分析＆セ・リーグ順位予想 前編

連覇を狙う阪神は、今季もセ・リーグの中心にいるのか──。昨季の戦いぶりから今季の展望まで、元阪神の岩田稔氏が徹底分析。投手王国の強み、石井大智の離脱という不安、そして打線のカギを握るポイントとは何か。連覇のリアルな可能性に迫った。



キャンプ中に左アキレス腱断裂の重傷を負った阪神・石井大智 photo by Yoshihiro Koike





【離脱した石井大智の穴は埋まるか】

── まず、昨季の阪神の戦いぶりをどう見ていましたか。

岩田 藤川球児新監督が前任の岡田彰布さんのチームを引き継ぐ形だったので、比較的やりやすかったと思います。

── 藤川監督らしさを感じた部分はありましたか。

岩田 シーズン前半の投手起用ですね。かなり細かく見ながらやっていた印象があります。そこは藤川監督のカラーが出ていたんじゃないですか。

── 今季の阪神は、どんなシーズンになりそうでしょうか。

岩田 昨年のように独走できるかと言われると、そこはまだわからないです。ただ、投手陣の力はやっぱり大きい。石井大智がケガで抜けてしまったのは痛いですけど、その穴をひとりで埋めるんじゃなくて、みんなでカバーできるだけの投手は揃っていると思います。

── 石井投手の穴を埋める存在としては、どのあたりの名前が挙がりますか。

岩田 木下里都、工藤泰成、石黒佑弥といった若い投手ですね。球の速い投手が多いですし、みんなチャンスだと思って鼻息が荒いはずです。誰が結果を残していくのか、そこはすごく楽しみです。

── 昨季は石井投手がセットアッパーとして大きな役割を果たしました。今季はそのポジションを固定せずに見ていく形ですか。

岩田 ある程度は考えていると思いますけど、後ろをどう組むかはすごく大事ですよね。岩崎優がいて、及川雅貴もいる。そのうえで、工藤や木下といった投手がひとりでイニングをまかせられる存在になるのか。試合を重ねていくなかで、それぞれがポジションをつかんでいくんじゃないかなと思います。

── 阪神の最大の強みは、やはり投手力ですか。

岩田 そうですね。伝統的に投手力の高いチームですし、今年もそこは変わらないと思います。大きな流出もなかったですし、戦力的には整っている印象です。他球団と比べても、やっぱり投手力は一枚上だと思います。

── 先発ローテーションはどう見ていますか。

岩田 軸になるのは村上頌樹と才木浩人でしょうね。そこに高橋遥人、大竹耕太郎、新外国人のイーストン・ルーカス、伊藤将司、西勇輝らが絡んでくる形だと思います。先発として期待値の高い投手は本当に多いです。

── かなり厚みがありますね。

岩田 あります。ローテーション6枠が固定されるのか、それとも「オレもいるぞ」という投手が出てくるのか。そこはすごく面白いところです。下村海翔もトミー・ジョン手術明けで、夏前くらいから投げられるかもしれません。そうなるとまた楽しみが増えます。

【ワンランク、レベルが上がった佐藤輝明】

── 打線についてはどうでしょう。昨季は1番から5番まで、かなり固まっていた印象があります。

岩田 そこは監督がどう考えるかですね。佐藤輝明、森下翔太、坂本誠志郎らWBCに出場した選手は、どうしても打席数や調整面で多少の遅れは出ると思います。向こうはメジャーの投手に合わせたタイミングでやっていますから、日本に戻ってきた時に少しズレが出る可能性はある。そのぶん、彼らをカバーできる打線を組むことが大事になります。

── そのなかで重要になるのは誰でしょうか。

岩田 やっぱり近本光司、中野拓夢には出塁してもらわないと困るし、3番・森下、4番・佐藤輝、5番・大山悠輔という形でいくなら、大山の存在はより大きくなります。開幕直後は森下、佐藤輝が少し苦しむ可能性もありますけど、WBCの悔しさがモチベーションになる可能性もある。そこは期待したいですね。

── 昨季、本塁打と打点の二冠に輝いた佐藤選手の活躍は、岩田さんの想像を超えていましたか。

岩田 ホームランがしっかり出たのが大きかったですね。甲子園で左打者が40本打つのは強烈です。飛距離も桁違いですし、本人も"無理して振り回さなくても打てる"みたいな感覚をつかんでいたんじゃないですか。WBCでの打席内容を見ても、もうワンランク上がったように見えます。今年も期待したいです。

── どのあたりに成長を感じますか。

岩田 逆方向にも打てるところですね。あれをやられると、投手はどこに投げたらいいんだとなる。アウトコースの球をレフトスタンドまで持っていかれると、インコースを厳しく攻めるしかありません。昨年以上に、厳しい球が来ると思います。とはいえ、全員がコントロールよく投げられるわけではありません。たまに来る甘い球を、しっかり仕留められるかが大事になります。

── 森下選手についてはどう見ていますか。

岩田 彼は打線全体が少し湿っている時に、ひと振りで空気を変えてくれるじゃないですか。しかも初球からフルスイングできる。あれはすごく大きいです。流れを変えられる選手なので、見ていてワクワク感がありますね。

【６番に入る選手は誰か？】

── 一方で、昨季は6番以降がやや流動的でした。今季もそこは課題ですか。

岩田 6番は流動的になると思いますよ。ドラフト１位ルーキーの立石正広、中川勇斗、郄寺望夢を中心に、ほかの外野手も含めて、誰がハマるかを見ながら使っていく形じゃないですか。

── 注目している選手はいますか。

岩田 僕は中川ですね。右で長打も期待できるし、しっかり振れる。投手からすると、ああいう打者はすごく嫌なんです。失投できないなという意識になるし、その意識が逆に失投を呼ぶこともある。あとは?寺ですね。打席のなかでやりたいことが見えるんですよ。右方向にしっかり打とうとか、状況に応じた打撃ができている。そういう成長は感じます。

── 捕手についてはいかがですか。

岩田 坂本が正捕手としてやっているなかで、梅野隆太郎、伏見寅威というベテランもいる。伏見は移籍してきたばかりなので、いろんな投手と組ませながら相性を見ていると思います。坂本がWBCから戻ってきてどうなるかも含めて、そこは楽しみですね。

── 坂本選手が捕手として優れている点はどこだと思いますか。

岩田 視野が広いですよね。打者が何を狙っているかを読んで、うまく外していける。とくに村上や大竹のようなコントロールのいい投手との相性がいいと思います。一方で、才木のようなパワーピッチャーはまた別の捕手との相性もある。そこは捕手それぞれの個性ですよね。

── センターラインではショートもポイントになりそうです。

岩田 そこが一番大きいです。現時点で空いているポジションと言っていいのはショートでしょう。小幡竜平、木浪聖也、そして新外国人のキャム・ディベイニーもいます。現時点では、誰も抜け出していません。僕のなかでは、足があって、若さもある小幡が少しリードしているかなという感じです。



岩田稔（いわた・みのる）／1983年10月31日生まれ、大阪府出身。大阪桐蔭時代に1型糖尿病を発症。高校卒業後の進路として決まっていた社会人チームへの内定は病気を理由に取り消されたが、推薦入試で関西大学に入学。大学での活躍が認められ、2005年の大学・社会人ドラフト会議で希望枠での阪神入団。2008年に10勝をマークし、翌年春に開催された第２回WBCに日本代表に選出され、世界一に輝く。21年に現役を引退。引退後は、1型糖尿病の啓蒙活動や社会貢献活動の続行、野球解説・評論、阪神タイガース「コミュニティ・アンバサダー」等で活躍中