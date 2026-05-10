才木浩人
1998年11月7日生まれのプロ野球選手。阪神タイガース所属。投手。
2026年8月5日
2026年7月31日
2026年7月28日
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巨人が阪神3連戦を2勝1敗で制し、セ史上初の同率首位で前半戦を折り返す
デイリー新潮
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阪神が巨人と同率首位で折り返し、後半戦の連覇へ向けた展望を探る
高橋遥人が開幕から3か月連続月間MVPを獲得し球界最高左腕の名にふさわしい活躍
ココカラネクスト
2026年7月26日
2026年7月25日
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巨人ダルベックが才木に「ニヤリ」、追い込まれながら逆転2ランを放つ
9回2死追い込まれた直前、才木を見て「ニヤリ」とした行動が話題に
フルカウント
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才木浩人が痛恨の被弾後もベンチ最前列で声援を送り続けた
1点リードの9回2死でダルベックに逆転2ランを打たれ崩れ落ちたが
スポニチアネックス
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才木浩人が9回130球13奪三振の力投も、あと1死から逆転2ランを浴びる
才木浩人が9回2死まで好投するも、最後にダルベックへの逆転2ランが痛恨だった
スポニチアネックス
2026年7月24日
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才木浩人が完封まであと1球から逆転2ランを浴び、悔しさをにじませる
デイリースポーツ
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岡田顧問が才木の9回被弾を批評、フォーク選択に「悔いが残る」と指摘
スポニチアネックス
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才木浩人が完封目前の9回2死からダルベックに逆転2ランを浴びる
スポニチアネックス
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才木浩人のメジャー挑戦、阪神が同時流出を避けるなら佐藤輝明が壁に
日刊ゲンダイDIGITAL