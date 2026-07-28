佐藤輝明

兵庫県西宮市出身のプロ野球選手 。右投左打。1999年3月13日生まれ。阪神タイガース所属。近畿大学時代には、リーグMVPを2度獲得した。4年秋、関西学生野球リーグのリーグ戦通算本塁打記録を更新。

2026年8月8日

2026年8月6日

2026年8月5日

2026年8月4日

2026年8月2日

2026年7月31日

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2026年7月29日

2026年7月28日