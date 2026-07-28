佐藤輝明
兵庫県西宮市出身のプロ野球選手 。右投左打。1999年3月13日生まれ。阪神タイガース所属。近畿大学時代には、リーグMVPを2度獲得した。4年秋、関西学生野球リーグのリーグ戦通算本塁打記録を更新。
2026年8月8日
2026年8月6日
2026年8月5日
2026年8月4日
2026年8月2日
2026年7月31日
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栗原陵矢がオールスターでマイク越しに配球を筒抜けにして連打を浴びる
マイク越しの配球相談が打者に全部聞こえており2本塁打を浴びたとのこと
ABEMA TIMES
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森下翔太が被死球12でリーグトップ、阪神の連覇を阻む死球と雨の影
デイリー新潮
2026年7月30日
2026年7月29日
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阪神・佐藤輝明がオールスターで逆方向の豪快弾、パのバッテリーも脱帽
外角シンカーを逆方向左中間スタンドへ運ぶ規格外の一発を披露した
ABEMA TIMES
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細川成也が球宴で2本塁打を放ちMVPとダービーVを同時制覇
中日・細川成也が2本塁打3安打で現役ドラフト経験者初のMVPを獲得した
スポニチアネックス
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佐藤輝明がテレビ放送で球種を把握し、初球を右翼へ二塁打
スポニチアネックス
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阪神・森下翔太が下半身のコンディション不良で球宴第2戦を欠場
NPBは欠場理由を「下半身のコンディション不良」と発表したとのこと
ココカラネクスト
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阪神・佐藤輝明がオールスターで天井直撃の超特大飛球、球場全体が見上げた
東京ドームの天井に直撃する特大打球を放ち、球場全体がどよめいた
ABEMA TIMES
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阪神・佐藤輝明が球宴で２年連続本塁打、HRダービーも決勝進出
阪神・佐藤輝明が初回に先制弾を含む2安打を放ち、球宴通算3本塁打目を記録
デイリースポーツ
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阪神・佐藤輝明が球宴2戦連続本塁打、HRダービー決勝進出も果たす
初回の先制ソロは球宴3本目で、田淵幸一・金本知憲らと並ぶ球団2位タイ記録
スポニチアネックス