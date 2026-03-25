「オープン戦、ドジャース０−３エンゼルス」（２４日、ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手が「１番・投手」で今年初めて二刀流で出場し、オープン戦２度目の登板。五回途中、五回途中４安打３失点２四球、で１１三振を奪って降板した。

大谷の二刀流出場は昨年１１月１日のワールドシリーズ第７戦以来。８６球を投げ１１奪三振。ストライク４９球、ボール３７球だった。最速は１５９キロだった。

大谷はＷＢＣ期間中は打者に専念し、練習でライブＢＰを行うなど投手として調整してきた。大会後の１８日・ジャイアンツ戦でオープン戦初登板し五回途中、１安打無失点３四死球、４奪三振。この日の登板を経て公式戦に向かう右腕について試合後、ロバーツ監督は「彼は万全だ」と全幅の信頼を口にした。

６月に投手に復帰し１２試合に登板した昨季と比較し「まったく違う」と指揮官。「当然のことだが、去年は戦闘モードに戻る感覚を取り戻そうとしていて、リハビリモードから抜け出す段階だった。スライダーやスイーパーの感覚を探ったり、ツーシームのコマンドを身につけようとしていた。ツーシームは去年が本格的に習得した球種だったからね」と振り返った。

この日は追い込んでから変化球が決まらずマウンド上で表情を曇らせる場面もあった大谷。それでもカーブを多投するなどして大きく崩れることはなく、二回からの６者連続を含め二〜四回は全アウトを三振で奪った。

ロバーツ監督は「今は状況がまったく違う。通常のオフを過ごしたし、ＷＢＣ期間中も強化することができた。チームに戻ってきて初登板で４回を投げ、今日は５回までいけた。そういう積み重ねを経て、今の彼は自分の持ち球すべてに自信を持っている」と目を細めた。