老舗ニュースサイト「ナリナリドットコム」サイト閉鎖・サービス終了発表 1999年に開設「苦渋の決断」【全文】
総合ニュース・コラムサイト「ナリナリドットコム」が、2026年2月末をもってサービスを終了したことを公式サイトで発表した。1999年の開設以来、
【全文】「Narinari.com」サイト閉鎖とサービス終了のお知らせ
長きにわたり情報発信を続けてきた老舗サイトが、その歴史に幕を下ろした。
発表では「諸般の事情により、2026年2月末日をもちまして、事業を停止しそのすべての活動に幕を閉じることとなりました」と報告。インターネット黎明期から続く媒体として、多くの読者に支えられてきた歩みを振り返った。
同サイトは、ネットが普及途上だった時代に誕生し、「世の中の今」を独自の視点で伝えるスタイルで支持を獲得。「一日も欠かすことなく情報を紡ぎ続けてこられましたのは、読者の皆様の温かなご厚情、そして関係各位のご尽力があったればこそ」と感謝をつづっている。
また「サイトの閉鎖という苦渋の決断に至りましたこと、深くお詫び申し上げます」としつつ、「皆様と共に歩んだ時間は何物にも代えがたい至宝」とコメント。長年の利用者に向け、謝意を示した。
■ナリナリドットコム 重要なお知らせ
サイト閉鎖のご挨拶
【謹告】「Narinari.com」サービス終了のお知らせ
陽春の候、皆様におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
1999年の開設以来、四半世紀にわたりインターネットの変遷と共に歩んでまいりました「ナリナリドットコム」でございますが、このたび諸般の事情により、2026年2月末日をもちまして、事業を停止しそのすべての活動に幕を閉じることとなりました。
ネットワークがまだ海のものとも山のものともつかぬ時代に産声を上げ、今日まで一日も欠かすことなく情報を紡ぎ続けてこられましたのは、偏に読者の皆様の温かなご厚情、そして関係各位の多大なるご尽力があったればこそでございます。
時代と共に情報の発信形態は移り変わり、社会の様相も大きく変化いたしました。私共は常に「世の中の今」を独自の視点で見つめ、皆様の日常にささやかな彩りを添えることを本懐として参りました。この長い歳月の中で、皆様と共に歩んだ時間は、私共にとって何物にも代えがたい至宝でございます。
サイトの閉鎖という苦渋の決断に至りましたこと、深くお詫び申し上げますとともに、これまでの長きにわたる並々ならぬご愛顧に対し、衷心より厚く御礼申し上げます。
末筆ながら、皆様の今後のご健勝とご多幸を心よりお祈り申し上げ、閉鎖のご挨拶とさせていただきます。
謹白
2026年3月吉日
「ナリナリドットコム」運営事務局 一同
【全文】「Narinari.com」サイト閉鎖とサービス終了のお知らせ
長きにわたり情報発信を続けてきた老舗サイトが、その歴史に幕を下ろした。
発表では「諸般の事情により、2026年2月末日をもちまして、事業を停止しそのすべての活動に幕を閉じることとなりました」と報告。インターネット黎明期から続く媒体として、多くの読者に支えられてきた歩みを振り返った。
また「サイトの閉鎖という苦渋の決断に至りましたこと、深くお詫び申し上げます」としつつ、「皆様と共に歩んだ時間は何物にも代えがたい至宝」とコメント。長年の利用者に向け、謝意を示した。
■ナリナリドットコム 重要なお知らせ
サイト閉鎖のご挨拶
【謹告】「Narinari.com」サービス終了のお知らせ
陽春の候、皆様におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
1999年の開設以来、四半世紀にわたりインターネットの変遷と共に歩んでまいりました「ナリナリドットコム」でございますが、このたび諸般の事情により、2026年2月末日をもちまして、事業を停止しそのすべての活動に幕を閉じることとなりました。
ネットワークがまだ海のものとも山のものともつかぬ時代に産声を上げ、今日まで一日も欠かすことなく情報を紡ぎ続けてこられましたのは、偏に読者の皆様の温かなご厚情、そして関係各位の多大なるご尽力があったればこそでございます。
時代と共に情報の発信形態は移り変わり、社会の様相も大きく変化いたしました。私共は常に「世の中の今」を独自の視点で見つめ、皆様の日常にささやかな彩りを添えることを本懐として参りました。この長い歳月の中で、皆様と共に歩んだ時間は、私共にとって何物にも代えがたい至宝でございます。
サイトの閉鎖という苦渋の決断に至りましたこと、深くお詫び申し上げますとともに、これまでの長きにわたる並々ならぬご愛顧に対し、衷心より厚く御礼申し上げます。
末筆ながら、皆様の今後のご健勝とご多幸を心よりお祈り申し上げ、閉鎖のご挨拶とさせていただきます。
謹白
2026年3月吉日
「ナリナリドットコム」運営事務局 一同