日本にとって中国勢は脅威世界市場で急速にシェアを拡大し、輸出台数でもトップに躍り出た中国自動車メーカーの躍進が止まらない。対照的に日米欧の先進国メーカーは苦戦を強いられている。かつて中国市場で首位に君臨していた独VW（フォルクスワーゲン）はBYDにその座を奪われ、世界販売でもトヨタの後塵を拝し続けている。強い危機感を抱くフォルクスワーゲンは、中国での販売店を倍増させる大量出店戦略を発表した。かつて技術