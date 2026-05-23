4回2死満塁から走者一掃の3点二塁打【MLB】Wソックス 9ー4 ジャイアンツ（日本時間23日・サンフランシスコ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が22日（日本時間23日）、敵地でのジャイアンツ戦に「2番・一塁」で先発出場し、3打数1安打2四死球で勝利に貢献した。4回2死満塁から走者一掃の3点二塁打をマーク。ウィル・ベナブル監督も勝負強い一打に目を細めた。第1打席は三振に倒れたが、4回の第2打席だった。メジャー移籍後初