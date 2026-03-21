仕事のリアルを楽しく読める！ 物流企画サポート「配車の荷子ちゃん」

記事ポイント 4月25日に新シーズンが始まります。ブルルで毎月25日に最新話を公開します。Amazonギフト券500円分の投稿企画も実施中です。 4月25日に新シーズンが始まります。ブルルで毎月25日に最新話を公開します。Amazonギフト券500円分の投稿企画も実施中です。

マンガ『配車の荷子ちゃん』は、4月25日に新シーズンの更新を始めます。

物流の現場を舞台にした作品で、配車係やドライバーの仕事をぐっと身近に感じられるのが魅力です。

現場のリアルなエピソードをベースにしており、業界を知る読者はもちろん、運送の仕事を初めて知る人にも楽しみやすい内容になっています。

物流企画サポート「配車の荷子ちゃん」

開始日：4月25日更新日：毎月25日投稿特典：Amazonギフト券500円分

『配車の荷子ちゃん』は、トラックドライバー総合情報サイト「ブルル」で連載中のマンガです。

主人公の荷子ちゃんを中心に、協力会社の配車係のツンちゃん、強面ながら優しいベテランドライバー轟さん、上司さんなど、個性の違う登場人物がそろっています。

運送業界のリアルな内情を盛り込みながら、仕事の面白さや人間関係の温かさを感じられる読み味が支持を集めています。

現役のトラックドライバーや配車係から寄せられたエピソードをもとにしているため、現場を知る読者には共感しやすく、業界外の読者には新しい発見がある作品です。

作画は、公式Xでも注目を集める漫画家・たこぱいそん氏が担当しています。

運送会社への取材から得た着想も作品づくりに生かされており、業界用語を扱う回は新人教育にも役立つという声が届いています。

作品の魅力は、配車係やドライバーの仕事を堅く見せすぎず、日常の会話ややり取りの中で伝えてくれるところです。

仕事マンガとして楽しみながら、運送業界の仕組みや言葉に自然と触れられるため、読み物としての面白さと学びの両方を味わえます。

ブルルでは運送業界のエピソード募集も行っており、配車係あるあるやトラックドライバーあるある、本当にあったトンデモ荷物、仰天エピソードなどを投稿できます。

投稿した人にはAmazonギフト券500円分が用意されているので、読むだけでなく参加しながら作品の世界を楽しめるのもポイントです。

現場の空気をやわらかく知りたい人におすすめのマンガです。

仕事の裏側や業界用語を楽しみながら読めるので、物流の世界を身近に感じたい人にも向いています。

最新話は毎月25日に公開され、新シーズンは4月25日に始まります。

物流企画サポート「配車の荷子ちゃん」の紹介でした。

よくある質問

Q. 『配車の荷子ちゃん』の新シーズンはいつ始まりますか？

4月25日に開始します。

Q. 最新話はいつ更新されますか？

毎月25日の「荷子ちゃんの日」に公開されました。

Q. エピソード投稿でもらえる特典は何ですか？

投稿した人にはAmazonギフト券500円分が用意されています。

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