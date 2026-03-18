元TBSアナウンサーでフリーの山本里菜が3月18日に自身のXを更新。

《今日ね、ナンパされたのー！！びっくり！！お姉さんお綺麗で。良かったらこの後お食事どうですか？って！！！！結婚してますってお伝えすると、うそだー！！！！って めっちゃおっきい声で笑笑 面白かった！》と、ナンパされたことを明かした。

「山本アナは2017年にTBSに入社し、『サンデージャポン』のアシスタントなどを務め、2023年10月に退社、フリーアナウンサーとして活動しています。2022年には一般男性と結婚していますが、そのみずみずしいルックスを活かして美容雑誌などでも活躍しています」（芸能記者）

そんな山本アナだが、3月14日、生放送のラジオ番組『土曜朝6時 木梨の会。』（TBSラジオ）に45分ほど遅刻するトラブルもあったようだ。

「放送開始時間を1時間、勘違いしていたそうで、担当する食リポを他の出演者に代わってもらうなど現場はドタバタしたようですが、山本アナが登場するとスタジオは予想外の盛り上がりを見せました。とにかく木梨憲武さんのテンションが高かったですね。

『本当にすみません。皆さんにお会いできるのがうれしくて眠れませんでした』と謝りまくる山本アナは、ほぼノーメイクだったようですが、木梨さんは『山本アナ！すっぴん、お前かわいいな。この奥さんかわいい』と、さらに盛り上がっていました。その反応に、山本アナも泣きながら笑っていました」（前出の芸能記者）

山本アナは、今回の投稿の最後に《いや〜、お綺麗ですねって言ってもらえると嬉しいですね ちょっと気分がよかった笑》と綴るとXの返信欄には、

《褒められるとやっぱ嬉しいよね》

《1日ちょっと気分上がるよね》

など共感するリプライもあったが、一方で

《旦那さんがナンパされたのー 嬉しい気分よかったってポストしてたらいい気分ですか？》

《ナンパされるって軽そうって思われてるんですよ》

など心配する声も寄せられていた。

たしかに何かと物騒な昨今、くれぐれもご用心を。