【日本人が知らない】高市総理が急接近した「ピーター・ティールのＡＩ企業」の壮絶実態

3月初頭、首相官邸のサイトにアップされた1枚の写真が波紋を呼んだ。高市首相が白人男性と並んで笑顔を見せている。その人物の名は、ピーター・ティール。

PayPal共同創業者でFacebookの最初の外部投資家として名を馳せた億万長者だ。リバタリアン思想の旗手として知られ、トランプ政権とも深い関係を持つ。

そして、彼が現在会長を務めるのが、パランティア・テクノロジーズ社である。政府や民間企業向けのビッグデータ分析を支援するソフトウェア企業……そう聞けば、いかにも先端技術の会社に思える。主な顧客が米国の行政機関や国防総省であることを考えれば、いま高市首相を訪問するのも理にかなっているように見える。

というのも、衆院選での圧勝を追い風に、高市政権は、安全保障の法整備を急ピッチで進めているからだ。2026年1月20日、首相就任後初の施政方針演説で高市首相は「スパイ防止法制の検討を加速する」と明言した。

自民党と日本維新の会の連立合意書には「インテリジェンス・スパイ防止関連法制について2025年に検討を開始し、速やかに法案を策定し成立させる」と明記されている。政府は今夏にも有識者会議を設置し、秋の臨時国会以降に関連法案の提出を目指すという。既に、外国政府や外資企業のために政治的活動をする際に事前登録を義務付ける「外国代理人登録制度」の整備などの具体案が検討されている。

そうした中でのティールの来日は、「新たなビジネスチャンスを狙っての訪問」と見るのが自然だろう。ティールと高市首相は約25分間にわたって会談。会談後、佐藤啓官房副長官は記者団にこう述べている。

「面会の経緯や内容等は相手方との関係もあるので差し控えるが、大変有意義な機会であった」

何を話したかは言えない。しかし「有意義」だったという。この会談を受けて、SNSでは専門家や識者から動揺の声が相次いだ。

「マジで安全保障の観点ですらも不適格」

「まじでヤバい。常軌を逸している」

ところが、このパランティア社を調べてみると--当初の予想以上のことがわかってきた。ここまで言葉を選ばない反応を浴びせられるパランティアとは、いったい何者なのか。

全部CIAです

パランティア・テクノロジーズ社はCIAと切っても切れない関係にある。

……こう書くと、筆者のことを常軌を逸した陰謀論者だと思う読者もいるかもしれない。しかし、これは既に多くのメディアが報じている真実である。正確には、会社そのものがCIAの資金で設立された、という経緯があるのだ。

ティールがパランティアを創業したのは2003年。2001年9月11日の同時多発テロ以降、PayPalの不正検知システムがFBIから注目されたのがきっかけだという。ティールはこのシステムを利用してテロリストを検知する技術を開発し、出資者を募った。

最初は、誰も出資しなかった。顧客が誰なのか、何を売るのか、どうやって儲けるのかがまったくわからなかったからだ。そうした中で、一社だけ出資した企業があった。CIAの投資部門「インキュテル(In-Q-Tel)」である。

インキュテルは1999年、当時のCIA長官ジョージ・テネットの主導で設立された準公的ベンチャーファンドだ。目的は「米国の諜報機関が技術的優位を保つこと」。要するに、CIAがスパイ活動で使うツールを製作する民間企業に金を出すファンドである。

米経済誌『Fortune』は「Meet the CIA-backed venture fund behind Palantir（パランティアの背後にいるCIA支援ベンチャーファンド）」という記事の中で、インキュテルがパランティアの初期段階で出資を行ったと報じている。

シリコンバレーの主要ベンチャーキャピタルが誰も出資しなかった中で、CIAの投資部門だけがパランティアに金を出した。これによってパランティアは、CIA本部のアナリストたちと直接システムを共同開発できるようになった。つまり、「CIAが最初の顧客だった」のである。

以降、設立から数年間、パランティアの顧客はCIAだけだった。その主な業務は、CIAアナリストがパランティアのエンジニアとCIA本部で一緒にシステムを構築するというもの。つまり、テロリストの検知と監視システムを共同開発していたのだ。

こうして、2008年、パランティアはCIA向けに最初の主要製品「Palantir Gotham」をリリースしている。このソフトウェアは、膨大なデータベースから関連情報を自動抽出し、テロリストや犯罪者のネットワークを可視化するものだった。

このシステムをCIA、FBI、NSA(国家安全保障局)、国防総省などが次々と導入した。2011年、オサマ・ビンラディン殺害作戦でもパランティアのシステムが関与したと報じられているが、その詳細は確認されていない。つまり、こういうことだ。

パランティアは、表向きは純然たる民間企業である。しかし、それは、あくまで仮の姿。その実態は「CIAの、CIAによる、CIAのための企業」だった…ともみられているのである。

何をする会社なのか

ここまでなら、よくあるCIA関連企業の話だ。ベトナム戦争中のエア・アメリカのように、諜報機関が民間企業のカバーで活動するのは珍しくない。

だが、パランティアの問題は、そんな次元を超えている。いま、パランティアが日本に売り込みを図っているのは「Palantir Gotham」だとされる。これは、日本の防衛省が災害情報統合分析という名目で導入検討しているものだ。これだけでなく民間企業でも、パランティアのシステムの導入を図っている企業は増えている。

では、パランティアとは何をする会社なのか。

実は、これを明確に答えられる人間はほとんどいないようだ。2025年8月、米国の有力テックメディア『WIRED』が「パランティアは実際、何をしている企業なのか?」という記事を掲載した。 記事の中で、元社員のリンダ・シアはこう語っている。

「パランティアがどんな仕事をしているのか、何をしているのかを説明するのは、本当に難しい。元社員であっても、まとまった説明をどのようにすればいいのかは難しい問題です」

また、別の元社員は、パランティアの競合企業を挙げてほしいという質問に対して「正直に言って、その質問にどう答えればいいか、まだわかりません」と答えたとされている。競合他社すら特定できないほど、この会社が何をしているのかは不明瞭というわけだ。

わかっているのは、こういうことだ。パランティアのシステムは、政府や企業が持つバラバラのデータベースを統合し、AIで分析する。そして「誰が誰とつながっているか」「どこに何があるか」を可視化する。

ここまでなら、ただのデータ分析ソフトだ。ところが、パランティアが米軍に提供している主力製品「Maven Smart System」は、次元が違う。

英テック誌『The Register』によれば、Mavenは衛星画像、ドローン映像、電波傍受、位置情報をリアルタイムで統合し、AIが攻撃目標を自動選定する。GPS座標を出力し、どの兵器で攻撃するかを提案し、攻撃の法的正当性まで自動生成するという。

パランティアのアーキテクトであるチャド・ワールクイストは同誌の取材に対し、「通常なら2000人の情報将校が必要だった標的選定作業が、今では20人で済む」と語っている。2026年2月末から始まったイラン攻撃では、このシステムが初日だけで1000件以上の標的を選定したとされる。

そもそも、このMaven Smart Systemは、最初に開発していたGoogleも逃げ出した、いわくつきのシステムだ。

2017年、米軍はドローン映像をAIで分析するシステムの開発に着手した。だが、米メディア『FedScoop』 や『Engadget』 によれば、プロジェクトに参加したGoogleでは社員が倫理的に問題があるとして抗議運動を展開。約4000人が署名し、十数人が退職した。「『Don't Be Evil（悪いことをするな）』というGoogleの理念に反する」というのが理由だった。

この圧力を受けて、Googleは2018年6月、契約更新を拒否し撤退した。その穴を、パランティアが埋めた。米テック誌『The Next Web』は「Googleの倫理観が止まったところから、パランティアが引き継いだ」と報じている。

つまり、Googleですら「これは人殺しに使っちゃダメだろ」と判断したプロジェクトを、パランティアは「うちがやります!」と手を挙げた……とも言えるのだ。

このシステムを作ったのが、ティールと共にパランティアを創業したCEO、アレックス・カープだ。

カープは世界でも指折りのエリートである。ハヴァフォード大学で社会学と人類学を学び、スタンフォード大学で法学博士、ドイツのゲーテ大学でユルゲン・ハーバーマスの下で社会理論の博士号を取得した、現代でも飛びきりの優れた頭脳の持ち主である。しかし、その発言は、まともな企業経営者のそれとは思えない。

2025年2月には「パランティアは必要とあらば、敵を怖がらせ、場合によっては殺す」と明言し、投資家たちを困惑させた。 さらに2025年11月の決算説明会では、批判的なアナリストに対して「ドローンでフェンタニル入りの尿を浴びせる」と発言。

また、2026年3月には、AI企業アンソロピックが軍事利用を拒否していることに対して「政府がテクノロジーを国有化しないと思っているなら、あんたは知的障害者（retarded）だ」と公の場で差別用語を公然と使ったことが報じられている。『Fortune』誌によれば、カープはさらに「IQが160もあるのに知的障害者かもしれない」とまで言い放ったという。

これが「AI版・死の商人」とも言えるパランティアの実情だ。Googleですら逃げ出した軍事AIシステムを喜んで引き受け、CEOは公の場で「殺す」「フェンタニル尿を浴びせる」「知的障害者」と言い放つ。こうなると、あまり関わりたくないと感じる人も多いのではないだろうか。

そんな会社のトップを、高市首相は官邸に招き入れたのだから、今後のスパイ防止法や国家情報院が導入するシステムがどうなるのか、不安を隠すことはできない。

【つづきを読む】『「欧州主要国は拒否」でも、高市政権が「米国で急成長のＡＩ監視企業」に接近する不可解』

【つづきを読む】「欧州主要国は拒否」でも、高市政権が「米国で急成長のＡＩ監視企業」に接近する不可解