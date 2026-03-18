材料２つで簡単！ぼたもち（おはぎ）【材料】（6個分）もち米 1.5合水 270ml塩 少々粒あん 300g【下準備】1、もち米は洗ってザルに上げ、水気をきったら炊飯器に入れて水を加える。30分置いてからスイッチを入れる。2、粒あんは6等分に分ける。【作り方】1、もち米が炊き上がったら10分蒸らし、塩を加える。すりこ木を水でぬらして、少し粒が残る位につき、6個に丸める。2、(1)を芯にして、粒あんで包み(6個作る)、器に盛る。【このレシピのポイント・コツ】「ぼたもち」と「おはぎ」は基本的に同じ物ですが、春のお彼岸に食べるものが「ぼたもち」、秋のお彼岸に食べるものが「おはぎ」です。