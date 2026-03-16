WBC準々決勝

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は14日（日本時間15日）、米マイアミのローンデポ・パークで準々決勝が行われ、日本代表「侍ジャパン」が5-8でベネズエラに敗れた。客席にいた大人気芸人2人が話題になったが、敗戦に「信じられないくらい」悔しいと現地時間午前5時に投稿した。

熱戦のローンデポ・パーク。大谷翔平の先頭打者弾、ベネズエラの決勝3ランで大興奮となった球場に、おなじみの顔がいた。

出川哲朗とお笑いコンビ・ロッチの中岡創一は、そろって侍ジャパンのユニホームを着て観戦。ヤクルトファンの出川はつば九郎の傘のグッズも持参していた。試合前、カメラマンの求めに応じ、2人そろって笑顔を見せた。

X上でも2人の存在が話題に。ただ中岡は、敗戦に眠れない夜を過ごしたようだ。自身のインスタグラムを、現地時間の午前5時に更新している。「マイアミ夜中の中岡 侍ジャパン敗退 信じられないくらい悔しぃー寝れない！！」と投稿した。

「とはいえ全力の選手達を見て 全力で応援できて良かった！ 野球が好きでホントに良かった！！ 全身全霊で感謝です」と、3年に一度の大舞台を生観戦できたことへの感激もつづった。



（THE ANSWER編集部）