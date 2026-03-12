「アプリを切り替えるたびにAIに指示し直す手間」をなくすアップデートがClaudeのExcel自動操作ツールとPowerPoint自動操作ツールに追加される

「アプリを切り替えるたびにAIに指示し直す手間」をなくすアップデートがClaudeのExcel自動操作ツールとPowerPoint自動操作ツールに追加される