どうなりたい？現実に遠慮しないで！妄想に本当の願いをインプットする理由とは？【無限にお金を引き寄せる 妄想の法則】

どうなりたい？現実に遠慮しないで！妄想に本当の願いをインプットする理由とは

自分の本当の願いをインプットする

妄想する頭の中の映像を変えていくためには、まずは自分の本当の願いを知っていなければなりません。

幸せな未来を自分で創り上げるためには、「どうなりたいか」「どんな毎日を送っていきたいか」という自分の願いを知ることが大切なんです!

「お金があったら、こんな生活をしてみたい」と、まずは思い、願うことが大切です。

願うときに「これは無理そうだから」と現実を考慮したり、「ちょっと厚かましすぎるかな」と遠慮なんてしないでくださいね。あなたが妄想したものはすべて「私はこういうのがほしいです!」と潜在意識にオーダーしているようなものなんです。

潜在意識はあなたのオーダーに決して「NO!」とは言いません。ぜーんぶ、「YES」で返してくれます。

【出典】『無限にお金を引き寄せる 妄想の法則』

著者：かずみん 日本文芸社刊

執筆者プロフィール

アメブロ公式ブロガー。スピリチュアルや自己啓発とは無縁の生活を送っていたが、2015年に奥平亜美衣さんの著書に出会い、「引き寄せの法則はたしかにある！」と覚醒。それまで無意識のうちに「妄想」という手段を使って、引き寄せをしていたことに気づく。その体験をブログ「妄想は世界を救う。～妄想万能説～」で公開したところ人気となり、にほんブログ村哲学思想ブログ「引き寄せの法則」ランキングの上位常連ブロガーとなる。著書に、『ありえない「妄想」でお金も恋も引き寄せる！』(秀和システム)、『「頑張らない」で引き寄せる! 願いが叶う、ちょっとあほになる方法』(ダイヤモンド社)、『マンガでわかる「引き寄せの法則」 かずみんスタイル』(ビジネス社)などがある