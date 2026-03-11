◇オープン戦 阪神2―1西武（2026年3月10日 甲子園）

開幕ローテーションに当確ランプをともすには十分すぎる内容だ。新助っ人のルーカスが来日初先発、甲子園初登板を3回無失点で飾った。

圧巻だったのはスイーパー。初回、左対左になった西川が思わず腰を引いたほどの鋭い変化で、見逃し三振を奪った。NPB公認アプリには「曲がり幅40センチ」と表示された。

「ああいうリアクションが出ることは決して悪くない。狙ったコースかと言われたら、そうではないけど」

続く渡部にも同じ球種でスイングすらさせなかった。連続見逃し三振で、打者の左右を問わず有効な変化球であることを証明した。

春季キャンプ中からNPB球に新たな可能性を感じていた。「日本のボールは握りやすいから好き。変化量は米国時代よりも大きくなっていると思う」。その予感は、この日確信に変わった。「日本のボールは投げやすい」。キャンプ中に習得した箸使いのように、NPB球を手なずけている。かつての決め球は、さらなる進化を遂げようとしている。

2回以降は安打を許し、制球もばらついたとはいえ、表情は変わらない。むしろ、走者を背負ったことで、素早い一塁けん制を披露する余裕さえ感じさせた。

初めての聖地のマウンドは、わが庭のような口ぶりだ。「硬めにしていただいたような気もしたので、凄く投げやすかった」。3日の強化試合・侍ジャパン戦に続く無失点投球で、開幕2カード目のDeNA戦（京セラドーム）登板の資格をたぐり寄せた。盤石の虎先発陣がさらに分厚くなろうとしている。 （倉世古 洋平）