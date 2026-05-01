中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京5月1日】中国商務部の報道官は1日、米連邦通信委員会（FCC）が4月30日、米国と「相互承認協定」を締結していない国の認証機関の資格を取り消すとともに、いわゆる「対象リスト」に指定された事業体による米国内での電気通信事業を禁止する方針を示したことについて、これまで積み上げてきた両国の経済・貿易関係の安定を揺るがすものだとし、断固反対を表明した。報道官は