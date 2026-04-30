オランダ・エールディビジで“パスポート問題”が大きな波紋を起こしている。英『ESPN』が伝えた。同リーグでは、出場資格を巡る問題により最大133試合が再試合となる可能性が浮上した。発端となったのは、3月15日に行われたNACブレダ対ゴー・アヘッド・イーグルスの一戦だった。6-0で敗れたNACブレダが、相手選手の出場資格に疑義を呈したことから問題が拡大した。争点となっているのは、インドネシア代表を選択したDFディ