ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、暮らしと心をアップデートするお役立ちコラム。今回のテーマは「2026年GWの開運カレンダー」。今年のGW（ゴールデンウイーク）中に3回訪れる「一粒万倍日（いちりゅうまんばいび）」と、最強吉日「天赦日（てんしゃび／てんしゃにち）」の活用法、やってはいけないNG行動まで、日付順にくわしく解説します。今年のゴールデンウィーク、“暦”という視点から見ると