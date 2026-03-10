この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

高須幹弥「トランプさんがやめさせないと」イラン情勢と世界終末論が招く核戦争のリスクを懸念

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

美容外科医の高須幹弥氏が自身のYouTubeチャンネルで「イラン最高指導者にハメネイ師次男のモジタバ師選出！日経平均は一時51704円まで下落！」を公開した。動画では、イランの次期最高指導者にモジタバ師が選出されたニュースを取り上げ、中東情勢の悪化と日本経済への甚大な影響、さらに背後に潜む宗教的な「世界終末論」の危険性について強い懸念を示している。



動画の冒頭で高須氏は、モジタバ師が革命防衛隊と親密であり、家族を殺害された過去から「アメリカ、イスラエルに対する恨みというのはもうかなり強いものがあると思う」と推測。両国との交渉において「折り合わないと思う」と指摘した。



さらに、紛争が長期化してホルムズ海峡が事実上封鎖された場合、日本に入ってくる石油や天然ガスが滞り、エネルギー価格の高騰を招くと説明。「日本にとってはより経済ダメージが大きいであろう」と述べ、日経平均株価の下落はこうした事態を世界中の投資家が織り込んだ結果だという見解を示した。



中盤では、アメリカの思惑に言及。トランプ大統領は親米政権の樹立を期待していたとしつつも、結果的に強硬派のモジタバ師が選出されたことで「全く違う方向に進んでしまった」と分析した。



終盤にかけて高須氏は、中東情勢の根底にある宗教的な思想に触れ、イスラエルやイラン、キリスト教福音派の一部が「世界終末論」を信じていると解説。世界が荒廃した後に救世主が現れるという思想から、核抑止の基本である相互確証破壊の理論が通じない可能性を指摘し、核戦争への発展に警鐘を鳴らした。



最後に高須氏は、現状を放置すれば事態は最悪の方向へ進みかねないと危惧し、「トランプさんがやめさせないと、本当に収拾つかない」と、アメリカの強い介入による早期の紛争終結に期待を込めて動画を締めくくった。