覚せい剤の使用と所持の疑いで逮捕され、2023年12月に懲役2年8月の実刑判決が確定。翌2024年2月15日に刑務所に収監されていた元KAT-TUNの田中聖（こうき）が、刑期を終え出所していたことがわかった。

「田中さんは、2024年2月16日に公開された依存症専門オンラインサロン『Addiction Report』のインタビューに答えており、収監前の心境を『悪いことをしてしまったのは自分なので、甘んじて受け入れなければいけません』と語っていました。薬物使用の理由を『快楽目的というより、仕事のプレッシャーからだと思います』と分析していました。

出所後については『薬物依存症の啓発活動はしたいです。実刑も、閉鎖病棟での入院も、施設の準職員も経験した人はなかなかいないと思います』として、獄中記や自伝を書きたいとも語っています。音楽活動も継続するとしており、もしかしたら仲間とともに何か活動をするかもしれません」（芸能担当記者）

こうした中、田中が出所したのではないかという情報が、にわかにネット上で駆けめぐっていた。2月25日にXで《田中聖、出所》と投稿したインフルエンサーがおり、一気に情報が拡散。SNSでは「出所おめでとう」などと投稿する人が相次いだ。また、田中の服役中に開設された、亀梨和也や中丸雄一らKAT-TUN時代の仲間たちのXアカウントを、田中がフォローしていることも判明し、出所の情報が一気に現実味を帯びたのだ。

噂は本当なのか。3月5日、本誌は、車で帰宅した田中の父親に「聖さんは、お出になられたのですか?」と聞くと――。

「はい、出ました」

息子の出所を認めたのだ。さらに「聖さんは実家にいらっしゃるのですか?」と質問すると「いや、ここにはいませんね」と答えるのみだった。

出所した田中は、すでに40歳。二度とファンを悲しませることのないよう、再スタートしてほしいものだ。