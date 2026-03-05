【お買い得】「Amazon 新生活セール」先行セールで松屋の冷食が最大50%オフに

今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon 新生活セール」に先駆けて、先行セールが3月5日（木）まで開催中です。先行セールの価格はAmazon 新生活セール本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。今回は、大幅にプライスダウンしている松屋の冷凍食品をご紹介。ストックしておけば、疲れて帰ってきた日も、あと一品ほしいときにも重宝しますよ。

松屋の牛丼を自宅でさっと作れる。冷凍「牛めしの具」

肉尽くし！松屋の牛を食べつくす10種30食のオールビーフバラエティ福袋

松屋のベストセラー9種30食を家で楽しめる豪華な福袋

牛めしの具（プレミアム仕様）と、人気の牛カルビ焼肉、豚生姜焼きのセット

牛めしの具（プレミアム仕様）とオリジナルカレーが15食ずつ入ったセット

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も



キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。