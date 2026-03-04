社会現象などで値上がりする株がわかる？！「儲かる株」がわかるようになる為に注視したい「社会の変化」とは？【図解 株式投資の話】

「何を勉強すれば、儲かる株がわかるようになるのか」

「社会の変化」がわかれば「儲かる株」がわかるよ！【図解 株式投資の話】

これはいろいろありますが、私がおすすめするのは「社会（世の中）の変化」を知ることです。「社会の変化」と「儲かる株」は深く関係しています。

「社会の変化」に絡んだ株が値上がりしやすい

例を紹介したほうが早く理解できることでしょう。

2020年に新型コロナウイルスが流行しました。このとき、マスクが必要になりました。

しかし、そのマスクは品不足になり、ちょっとした騒ぎになりました。

この頃、株式市場では「マスク関連銘柄」の株価が急騰しました。「マスクの需要増で業績が大きく伸びるのでは」という思惑から買われたわけです。「新型コロナウイルスの流行」という、今までになかったことが社会で起きたわけです。「社会の変化」の1つです。

また、新型コロナウイルスが収束した後、インバウンドに絡んだ株が値上がりしました。これは、「日本に来る外国人旅行客が増え、売上が上がるのではないか」という思惑から買われたわけです。

このように、「社会の変化」に絡んだ株は値上がりしやすくなります。「社会の変化」を捉え、どの業種やどの銘柄にお金が流れるのかを考えると、儲かる株が見えてきます。

