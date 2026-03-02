根尾昂＆仲地礼亜が大阪でサポートメンバーを務める

野球日本代表「侍ジャパン」は1日夜、大阪でワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けた決起集会を行った。大谷翔平投手らがインスタグラムで続々報告。中日ファンは、右前方で笑みを浮かべる2人の“侍戦士”に注目した。

大谷は「明日からまたみんなで頑張りましょう」の言葉とともに、30人超が大阪の焼肉店で笑顔を見せている集合写真を公開した。右前方には大阪でサポートメンバーを務める根尾昂投手、仲地礼亜投手の中日コンビの姿もある。

SNS上には「大谷がポストした決起集会の写真の中に根尾くんがいる、それだけで泣ける」「ドラゴンズファン的にこの写真はもはや事件 端っこでにっこりしてる根尾くんと仲地くんが、大谷さんのインスタに登場してる 感動」「このメンツに根尾ちゃんおるのちょっと感慨深い」「根尾くん仲地くんも笑顔だね」と喜ぶ中日ファンのコメントがあった。

侍ジャパンは京セラドームで2日にオリックスと、3日に阪神と強化試合を行い、3月6日の1次ラウンド初戦（チャイニーズ・タイペイ戦）に挑む。（Full-Count編集部）