2024年12月6日、54歳の若さで急逝した中山美穂さん。1985年1月にTBS系ドラマ『毎度おさわがせします』で女優デビューして以降、"ミポリン"の愛称で昭和アイドルの代表格となった。もし存命であれば、昨年はデビュー40周年ツアーを駆け抜けていたことだろう。

【写真】交際中だったベーシストの永田雄樹氏に抱きつく中山美穂さん。他、中学生の頃の美穂さんや、最初の写真集の秘蔵カットなども

亡くなる直前まで中山さんを支え続けた男性ミュージシャンとは──。3月1日の誕生日に際し、あらためて中山さんを追悼するため、彼女の素顔が伝わる記事を再掲する。

＊ ＊ ＊

新たなロマンスが世に出てまもなくの急逝だった──。2024年12月6日、歌手で俳優の中山美穂さん（享年54）が自宅で亡くなっているところが発見された。所属事務所は、「入浴中の不慮の事故」と死因を説明している。

『サンケイスポーツ』は同年の元日、中山さんとクラブジャズバンド「JABBERLOOP（ジャバループ）」などで活動するベーシスト・永田雄樹（46）さんの交際を報じた。永田さんは、数年前から中山さんのバンドのバンドマスターとして、コンサートやファンクラブイベントなどに帯同してきた。

「もともと中山さんが『JABBERLOOP』のファンで、共通の知人を介して交流が始まり、音楽活動の中で距離を縮めていったようです。永田さんは派手な緑色のロン毛とワイルドなビジュアルで、いかにもミュージシャンという個性的な佇まいの方です。

ちょっと強面な雰囲気ですが、真摯に音楽に向き合っており、ベースの話題となるとどこまでも語ってくれます」（音楽業界の関係者）

中山さんは2002年、ミュージシャンで小説家の辻仁成（66）と電撃結婚し、パリに移住。2004年1月に長男が誕生したが、2014年に離婚し、親権は辻が持つことになった。離婚後は音楽家・渋谷慶一郎氏（52）と交際し、事務所もふたりの関係を認めていたが、2015年に破局が報じられた。それから約9年が経ち、久々の熱愛報道のお相手が永田さんだった。

「音楽をやっているときは解放される」

近年の中山さんは、音楽活動に力を入れていた。

「芸能界に復帰し、念願の音楽活動も再開するために、自らバンドメンバーを集めてリハーサルするなど頑張っていました。大好きな音楽活動でわかりあえる相手と結ばれたのは、自然な流れだったのだと思います。

いろいろオファーがある中で、歌の仕事が一番好きだったようで、『音楽をやっているときは解放される感覚がある』と嬉しそうに語っていました。地方ツアーでともに過ごす時間が長かった2人にとって突然の"別れ"となってしまいました。2025年の40周年ツアーも目前だったというのに……」（前出・音楽業界の関係者）

かつて中山さんは、50歳を迎える心境を語っていた。

「私、人からいつも『絶対、誰よりも長生きする』って言われるんです。困ったものなんだけど。だから、この先もたくさん時間があるわけで、50歳になるからって、考えても仕方ないなあと思って（笑）」（『女性自身』2020年1月21日のインタビューより）

人生を謳歌し、いつだって"WAKU WAKU"を忘れずにいたミポリン。ご冥福をお祈りします。