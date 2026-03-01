村上や岡本も合流へ

野球日本代表「侍ジャパン」の山本由伸投手（ドジャース）が1日、自身のSNSを更新し、帰国を報告した。ストーリーズ機能で機内から撮影したと思われる京セラドームの写真を投稿。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）へ向け、侍エースがいよいよチームに合流する。

昨年のワールドシリーズのMVPに輝き、WBCでも先発陣の中心として期待される。ここまでオープン戦では2試合に先発し、4回2/3を投げて8安打4失点で防御率5.79という数字だが、首脳陣、仲間からの信頼は揺らがない。

WBCでは1次ラウンド、6日のチャイニーズ・タイペイ戦（東京ドーム）での先発が有力視されている。2月27日（日本時間28日）には「すごく楽しみにしてますし、僕も台湾でプレーしたことありますし、台湾のファンの方がどれだけ野球が大好きか、すごく分かってるつもりなので。そういった意味でも、すごく盛り上がる試合になると思います。ベスト尽くせるようにしっかり準備して臨みたいと思います」と力を込めた。

山本由伸に加え、ホワイトソックスの村上宗隆内野手（ホワイトソックス）、岡本和真内野手（ブルージェイズ）も帰国し、侍ジャパンへ合流。30人の侍がいよいよ集結。2日にオリックス、3日に阪神（ともに京セラドーム）と強化試合を行い、開幕を迎える。（Full-Count編集部）