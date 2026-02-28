お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（33）が27日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1・00）に出演。所属事務所・吉本興業内にいる“アンチ粗品”について語った。

粗品は今月11日、自身のYouTubeチャンネルに、「吉本の社員に粗品のアンチがおる事件について」と題した動画を公開。吉本が運営するYouTube「渋谷よしもと漫才劇場・神保町よしもと漫才劇場」のコメント欄に寄せられた「粗品はWの審査するな」という書き込みに、同チャンネルが「ハート」を付けていたと明かした。

そして25日には、X（旧ツイッター）で「吉本社内に粗品アンチが居る大事件についてですが犯人が見つかりました その他明らかになった経緯、動機、残る謎など全てオールナイトライブで発表します」と、3月7日にオールナイトライブ「粗品VS漫才劇場〜アンチコメントの変〜」を行うと報告。「粗品と同じくアンチ被害を受けた悲しい芸人達」として、エバースやエルフなど人気芸人も出演することを伝えた。

今回の放送で、粗品は「先週ぐらいにも、ニッポン放送でしゃべってるからな。このラジオ前の時間に来ていただいて。その犯人が分かって。普通に俺に話しに来た」とコメント。オールナイトでライブをする理由については「これがな、すぐやりたくて。（オールナイト以外だと）5月とか6月になるから。“オールナイトやったら空いてますよ”ってことで」と説明した。