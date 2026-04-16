霜降り明星・粗品が暴露した木村拓哉の“挨拶無視”騒動週刊女性PRIME

「木村拓哉の誤解を解きたい」粗品の単独公演でファン訴え、新展開か

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 粗品の単独公演での男性ファンの訴えを週刊女性PRIMEが取り上げた
  • 男性は木村拓哉のファンでもあり、「挨拶事件」の誤解を解きたいと言及
  • 男性の持論などを聞き、粗品は「ちょっと緩めるわ手をな」と話していた
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