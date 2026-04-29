「俺、ずっと昔から思ってたんですけど、タモリさんって全く面白くない」4月20日に公開した動画でこうバッサリ斬ったのは、人気YouTuberのヒカル（34）。大御所のタモリ（80）に下した厳しいジャッジだが、実際にお笑い界からも反応が起こっている。発端となったのは、カジサックことキングコングの梶原雄太（45）をゲストに迎えて公開した動画。ヒカルは冒頭のように切り出すと、「爆発的な爆笑を生むタイプじゃないイメージがあ