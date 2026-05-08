お笑いタレントのエハラマサヒロ（43）が7日夜、Xを更新。お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（33）について、私見をつづった。粗品は7日、自身のYouTubeチャンネルを更新し、自身が開催してきた最も面白いツッコミを決める大会「ツッコミマン」を、フジテレビ系で5月23日午後9時から放送することを発表した。番組タイトルは「ツッコミスター」となる。エハラはツッコミスターの公式Xアカウントを添付。「一人賛否もツッコミマンも、Y