¡ÊCNN¡ËÊÆ¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ»Ê²ñ¼Ô¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡¦¥¬¥¹¥ê¡¼¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¥Ê¥ó¥·¡¼¤µ¤ó¡Ê84¡Ë¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ö·ï¤Ç¡¢¥µ¥Ð¥ó¥Ê¤µ¤ó¤Ï24Æü¡¢¥Ê¥ó¥·¡¼¤µ¤ó¤ÎÈ¯¸«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾ðÊó¤ËºÇÂç100Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1²¯5000Ëü±ß¡Ë¤Î·ü¾Þ¶â¤ò»ÙÊ§¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥Ê¥ó¥·¡¼¤µ¤ó¤Ï2·î1ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¤Î¼«Âð¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£
¥µ¥Ð¥ó¥Ê¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿Æ°²è¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÖÊì¤Ï¤â¤¦ÀÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡£²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤À¤«¤é²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¡¢Êì¤ÎÈ¯¸«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾ðÊó¤ËºÇÂç100Ëü¥É¥ë¤ÎÊó½·¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
ÊÆÏ¢Ë®ÁÜºº¶É¡ÊFBI¡Ë¤Ï24Æü¡¢¤³¤ÎÊó½·¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ê¥ó¥·¡¼¤µ¤ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ë10Ëü¥É¥ë¤Î·ü¾Þ¶â¤ò¤«¤±¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥Ê¥ó¥·¡¼¤µ¤ó¤Î¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¥µ¥Ð¥ó¥Ê¤µ¤ó¤¬Æ°²è¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¤Î¤Ï15Æü°ÊÍè¤À¤Ã¤¿¡£ÁÜººÅö¶É¤Ë¤è¤ëÁÜº÷¤¬4½µÌÜ¤ËÆþ¤ëÃæ¡¢Åö¶É¤¬ÁÜºº¾õ¶·¤òÈ¯É½¤¹¤ëÉÑÅÙ¤â¸º¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¥µ¥Ð¥ó¥Ê¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤¿¡¢Á´ÊÆ¹ÔÊýÉÔÌÀ¡¦Èïºñ¼è»ùÆ¸¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë50Ëü¥É¥ë¤ò´óÉÕ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á°ì²È¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿ÃíÌÜ¤¬¡¢²ÈÂ²¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ÍÁ´°÷¤Ë¹¤¬¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£