2026年5月の星空・天文情報です。今月は満月が2回あり、31日には、今年最も地球から遠い満月「マイクロムーン」となります。また、みずがめ座η流星群が極大を迎えます。さらに、月が土星や金星、木星に近づく様子も楽しめそうです。わかりやすい星の並び「春の大曲線」や「春の大三角」を探してみよう5月は、春の星座を楽しめる時期です。北斗七星のひしゃくの柄のカーブをのばした先には、オレンジ色のアークトゥルス(うしかい座