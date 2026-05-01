アメリカのトランプ大統領は、アメリカメディアのインタビューで「イランが核兵器を持たないという保証が必要だ」と強調し、イランの核兵器保有を恒久的に阻止しない限り、戦闘は終結しないとの考えを示しました。トランプ大統領は4月30日、ニュースマックスのインタビューで、イランへの軍事作戦について「我々は既に勝利したが、もっと大差で勝ちたい」と述べたうえで、「イランが核兵器を持たないという保証が必要だ」と強調し