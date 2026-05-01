FIFA＝国際サッカー連盟の会長は先月30日、6月に開幕するサッカーワールドカップに、「イランは出場する」と明言しました。6月に開幕するサッカーワールドカップはアメリカ・カナダ・メキシコで共同開催され、イランは1次リーグをアメリカで行う予定です。しかし、トランプ大統領が「彼らの生命と安全を考えると出場は適切ではない」とSNSに投稿したほか、イラン側も会場をメキシコに変更するよう求めるなど、イランの出場が不透明