日本テレビ『月曜から夜ふかし』で話題となった沖縄出身の経営者でタレントの嫁ニー（42）が、1日までに自身のインスタグラムを更新。SPEEDの上原多香子（43）との2ショットを公開した。【写真】上原多香子近影！浴衣姿、メガネ姿、踊る動画など公開嫁ニーは「タイラ製麺所監修『島辛そば』、おかげさまで発売から1年が経ちました!!この商品は、企画から完成まで1年半。ただのコラボ商品じゃありません。元SPEEDの上原多香子