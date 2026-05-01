メリル・ストリープ＆アン・ハサウェイの来訪を前に、トークィーンズたちが『プラダを着た悪魔』愛を爆発させた――。フジテレビ系バラエティ番組『トークィーンズ』(毎週木曜23:00〜)では、2週連続で送る映画『プラダを着た悪魔2』コラボSPの前編を4月30日に放送。指原莉乃、若槻千夏、アンミカらが前作『プラダを着た悪魔』の名シーンを語り合い、番組終盤にはメリル・ストリープとアン・ハサウェイも姿を見せた。アンミカこの日