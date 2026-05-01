英南部沖の深さ91メートルの海底で米沿岸警備隊の小艇「タンパ」の残骸が見つかった/U.S. Coast Guard via CNN Newsource（CNN）ドイツの潜水艦の艦長は、英イングランド南部の沖合で夕焼け空を背景に浮かび上がる標的のシルエットを視認すると、魚雷1発を発射するよう命じた。それが米国沿岸警備隊の小艇「タンパ」とその乗組員131人の姿が確認された最後の瞬間となった。以後107年以上、この艦艇を目にした者はいない。ドイツ軍