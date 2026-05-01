ボクシングの元世界５階級制覇王者フロイド・メイウェザー（４９＝米国）が、多額の税金未払いのため米国パスポートを取り消される危機が浮上した。ボクシング専門誌「ザ・リング」が伝えたもので、７２５万ドル（約１１億５５００万円）以上もの税金未納を理由に、米国パスポートの無効化を意向をＩＲＳ（米国内国歳入庁）から通知されたという。債務を全額返済するか、司法省と分割払い契約や和解を結ぶことで書類の没収を防